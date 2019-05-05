Экс-главком НАТО призвал запретить россиянам въезд в США

Он также посоветовал ввести санкции не только против бизнеса, но и против культуры, спорта, дипломатических делегаций.

Адмирал Армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ужесточить антироссийские санкции вплоть до запрета на въезд россиян в Соединённые Штаты. Об этом он сообщил в своей статье для журнала Time.

По заявлению Ставридиса, в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера якобы был установлен факт вмешательства России в выборы США. Своё главное доказательство он строит вокруг названия дела — "Российское вмешательство".

— Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы — и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов, — пишет он.

На основании этого Ставридис полагает, что нынешние санкции являются слишком слабыми, и требует принять более жёсткие меры в отношении России ввиду выборов в 2020 году.

Американский адмирал призывает ввести санкции не только против российского бизнеса, но и против культуры, спорта, дипломатических делегаций.

Он также считает необходимым оказать поддержку людям или группам в России, которые стремятся к демократии. Кроме того, Ставридис предложил ввести полный запрет на въезд в США вне зависимости от цели приезда.

Ранее лидер США Дональд Трамп рассказал о реакции президента России Владимира Путина на доклад Мюллера о выборах в США в 2016 году.