Делегация из США рассказала о полной интеграции Крыма в состав России

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Делегация из США рассказала о полной интеграции Крыма в состав России

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Крым. Фото: © flickr.com / Nikolaj Potanin

Представитель делегации из США Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым сообщил, что полуостров полностью интегрирован в состав Российской Федерации, информирует РИА "Новости".

В состав делегации общественных деятелей входит около 20 человек, в том числе представители Швеции, Британии и Израиля.

Крым полностью интегрирован в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди голосовали именно так... Если бы я был крымчанином, то я сделал бы то же самое, — отметил Макинтаер.

Ранее американский юрист Джон Шушардт выразил уверенность, что поездки школьников из США в детский центр "Артек" в Крыму помогут развеять мифы о РФ и наладят отношения между двумя державами.

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