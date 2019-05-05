Шоколадная фабрика в Дамаске возобновила производство сладостей

Новое здание производства было построено итальянскими архитекторами на европейский манер.

Шоколадная фабрика Wouters, расположенная на окраине сирийской столицы, восстановила производственную линию и возобновила производство сладостей. Об этом журналистам рассказал её директор Анас аль-Джазайри.

Он рассказал, что старый цех фабрики был уничтожен боевиками, но он решил не убегать из страны, а попытаться вернуть свой бизнес. Заказ был поручен архитекторам из Италии, и в итоге было построено новое здание на европейский манер.

— После того как началась война, я решил не убегать из Сирии, а сохранить свой бизнес здесь, чтобы поддержать страну и экономику Сирии, — сказал он.

Объём производства на предприятии составляет пять тонн конфет и печенья в сутки, но наблюдается нехватка кадров. Здесь ждут высококвалифицированных специалистов и готовы предложить неплохую зарплату — в рублях около 60 тысяч. Прежде всего на вакансии могут рассчитывать беженцы из неспокойных районов.

Государство в свою очередь также старается поддержать малый бизнес, обеспечивая его субсидиями и льготами, ведь после победы над боевиками главной задачей стало восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики страны.