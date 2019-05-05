Пушков раскритиковал Трампа за слова, не соответствующие делам

Дональд Трамп регулярно высказывается о намерении Администрации США построить хорошие отношения с РФ и об огромном потенциале этого сотрудничества, но действия Белого дома зачастую носят недружественный характер, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
— На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довёл свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве, — написал Пушков в "Твиттере".
Отношения двух стран находятся не в лучшем состоянии, однако, несмотря на это, 3 мая состоялся первый за долгое время телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который продолжался полтора часа. Президент США назвал переговоры продуктивными и заявил о намерении Вашингтона "много торговать" с Россией. Спустя сутки после звонка американский лидер заявил об огромном потенциале для прекрасных отношений России и США.
Позитивный настрой хозяина Белого дома разделили не все. Так, ведущий CNN назвал Трампа "пресс-секретарём Кремля" после звонка Путину. А его коллега упрекнула американского президента в несерьёзном отношении к докладу Мюллера.
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