СМИ: Меган Маркл и принц Гарри хотят купить дом в Лос-Анджелесе

Как сообщили источники, герцогине нравится Калифорния, в частности её климат и стиль жизни.

Британский принц Гарри и герцогиня Суссекская Меган Маркл задумываются о покупке дома в Калифорнии после рождения их первенца, сообщает The Sun со ссылкой на друзей актрисы.

По словам источников издания, герцогине нравится Лос-Анджелес, в том числе и его климат и стиль жизни. Кроме того, там живёт мать Маркл Дория Редлан.

— Пребывание там даст ей больше свободы, независимости от дворца и прессы... Она герцогиня в Великобритании, но может быть королевой в Лос-Анджелесе, — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что супруги собираются переехать в Африку после рождения ребёнка. Там они займутся благотворительностью и представительскими функциями.