Роструд напомнил о ещё одной короткой рабочей неделе

Трёхдневная рабочая неделя и четыре выходных ждут россиян на следующей неделе в связи с 9 Мая — Днём Победы, напомнили в пресс-службе Роструда.

— На предстоящей неделе рабочими будут 6, 7, 8 мая, выходные — с 9 по 12 мая включительно, — рассказали в ведомстве.

В Федеральной службе по труду и занятости подчеркнули, что продолжительность рабочего дня предпраздничного 8 мая сокращается на один час.

Напомним, прошедшая рабочая неделя была ещё короче — россияне работали всего два дня.