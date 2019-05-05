Вынужденные каникулы у младшеклассников в Шри-Ланке продлятся до 13 мая

До этого власти дважды переносили дату возобновления учебного процесса из-за напряжённости в стране.

Вынужденные каникулы учащихся средних и младших классов в государственных школах Шри-Ланки, введённые после серии терактов, продлятся до 13 мая. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Сообщается, что уже в понедельник, 6 мая, занятия начнутся у учащихся шестого класса и выше. А спустя неделю к ним присоединятся учащиеся младшего звена.

Как сказано в заявлении Департамента информации при правительстве страны, за прошедшее время был разработан "специальный план по обеспечению безопасности учащихся".

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов, восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По последним данным, погибло более 250 человек. Сразу после этого власти страны приняли решение о закрытии всех частных католических, государственных общеобразовательных учреждений и университетов до 28 апреля, однако позже этот срок продлили до мая.