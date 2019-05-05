Россиянин Бетербиев защитил титул чемпиона мира IBF

В послужном списке 34-летнего спортсмена теперь значится 14 побед и ни одного поражения.

Артур Бетербиев из России защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 килограмма. В 12-раундовом поединке в Калифорнии он выиграл у американца Радивойе Калайджича в пятом раунде техническим нокаутом.

Бетербиев во второй раз защитил пояс, который был завоёван им в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом. В октябре 2018 года Бетербиев впервые защитил титул, выиграв у британца Каллума Джонсона в четвёртом раунде нокаутом.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 14 побед и ни одного поражения.