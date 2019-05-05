Мадуро призвал военных быть готовыми к войне с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны быть готовыми к обороне в случае вторжения Соединённых Штатов Америки.

— Надо быть готовыми к тому, чтобы защищать Родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на нашу священную землю, — сказал президент в ходе выступления перед военнослужащими в венесуэльском штате Кохедес.

По словам лидера республики, американская сторона ведёт "нетрадиционную войну", чтобы ослабить Венесуэлу. Как отметил президент страны, разведслужбы США подкупают военных, чтобы разделить и разрушить вооружённые силы изнутри. Он подчеркнул, что Боливарианская Республика обладает "самой мощной армией" в регионе.

Напомним, ранее власти Венесуэлы сообщили о попытке государственного переворота. Однако вскоре лидер страны заявил о её неудаче. Оппозиционер Хуан Гуайдо, подбивавший военных на госпереворот, признал поражение в этой схватке.