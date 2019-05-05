В Израиле мужчина погиб при обстрелах из сектора Газа

Палестинская ракета упала этой ночью в городе Ашкелон на юге Израиля, в результате чего погиб один из местных жителей, заявил представитель полиции.

60-летний мужчина стал первой израильской жертвой обстрелов из сектора Газа, которые начались в субботу утром.

— Ракета упала в Ашкелоне и причинила ущерб жилым домам. Мужчина в возрасте 60 лет умер от ран в больнице, — написал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд в своём твиттере.

Отметим, что палестинские боевики выпустили по Израилю 430 ракет и мин. Тот в ответ атаковал 200 целей в секторе Газа за почти сутки раунда противостояния, информирует армейская пресс-служба.