Мадонна назвала себя жертвой дискриминации

Популярная американская поп-певица Мадонна призналась, что, достигнув своего возраста, она неожиданно стала жертвой эйджизма — особого вида дискриминации, при котором человека порицают за его возраст.

— Люди всегда пытались заставить меня замолчать по разным причинам: что я недостаточно хороша собой, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, теперь всем не нравится, что я недостаточно молода, — сказала она в интервью британскому Vogue.

Она уверена, что большинство людей, отпускающих гадостные комментарии в её адрес, на самом деле только ищут повод, чтобы упрекнуть её в том, что она ещё жива. И поэтому объявляет борьбу этому явлению.

Ранее Лайф сообщал, что Мадонна в очередной раз шокировала публику, появившись в наряде, больше похожем на БДСМ-костюм.