Болельщик "Спартака" сыграл свадьбу на домашнем стадионе клуба

Фанат столичного ФК "Спартак" Виктор Лобанов сыграл свою свадьбу на домашнем стадионе клуба "Открытие-арена". Об этом сообщил официальный портал мэрии Москвы.

— О возможности пожениться на одной из двадцати необычных площадок мы узнали непосредственно в загсе, при подаче заявления, а когда услышали про стадион, сразу же согласились. Сотрудники загса попросили нас поделиться впечатлениями после церемонии, так как это поистине новинка для Москвы, — заявил Виктор.

По его словам, нельзя было упустить такой шанс.

Молодой человек также отметил, что избранница сразу согласилась на нестандартное место проведения свадьбы.

Напомним, что в Москве накануне открылось двадцать необычных площадок для регистрации брака.