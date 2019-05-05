Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках благотворительного вечера, который проводился Всемирным боксёрским советом (WBC) в Лас-Вегасе, продал экскурсию по украинской столице за 50 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Он добавил, что те, кто добился успеха в жизни, должны помогать людям. Все собранные средства WBC направит на поддержку и реабилитацию спортсменов во всём мире.

— И поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и ещё раз сделать промо Киеву и Украине, — сказал градоначальник.

В мероприятии также принимали участие легенды бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.

Ранее Виталий Кличко заявил, что его брат Владимир — бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе — может вернуться на ринг, если спортсмену заплатят 100 миллионов долларов.