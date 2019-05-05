Тренер "Ливерпуля" рассказал о травме Салаха в матче с "Ньюкаслом"

Главный тренер британского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего Мохаммеда Салаха, который получил травму во время матча в Английской премьер-лиге против "Ньюкасла".

— Когда он лежал на газоне, доктор должен был решить, на поле оказывать помощь или нет. В итоге он выбрал второй вариант. После этого Салах сидел и смотрел матч по телевизору в раздевалке — значит, с ним всё в порядке, — приводит его слова пресс-служба клуба.

Однако при этом тренер весьма осторожен в своих формулировках и отмечает, что делать какие-либо выводы лучше после того, как будут получены результаты обследования футболиста, ведь он получил очень "сильный удар" во время столкновения с голкипером соперников.

Многие поклонники красивого футбола надеются, что инцидент не окажет влияния на уровень игры футболиста и он сможет быстро вернуться в строй. Надежду на это вселяет и видеозапись одного из пользователей, на которой Салах самостоятельно спускается по лестнице и заходит в автобус команды.