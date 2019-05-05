Конюхов попал в шторм на подходе к мысу Горн

Согласно прогнозу, 7 мая ожидаются волны высотой под десять метров, и, чтобы выжить, мореплавателю необходимо держаться в открытой воде.

В 250 милях от мыса Горн вёсельную лодку путешественника Фёдора Конюхова накрыл сильный шторм, ещё несколько ожидается на предстоящей неделе. Об этом рассказали в штабе экспедиции.

— Вся неделя ожидается штормовой. Очень непростая обстановка, иду по краю континентального шельфа. Справа у меня глубина более трёх тысяч метров, слева уже берег, там 300 метров. Этой ночью накрыл первый шторм — 35–40 узлов, через пару дней второй шторм — более мощный и затяжной, 40–50 узлов, — цитирует сообщение путешественника РИА "Новости".

По словам Конюхова, согласно прогнозу, 7 мая ожидаются волны высотой под десять метров — у него мало места для манёвра. Он пояснил, что у лодки нет возможности спрятаться за островами, так как океан выбросит её на скалы и размолотит в щепки всего за пару часов. Чтобы пережить надвигающийся шторм, ему необходимо во что бы то ни стало удержаться в океане.

Ранее сообщалось, что лодка Фёдора Конюхова застряла в 550 километрах от мыса Горн из-за ветра.

Напомним, мореплаватель отправился в одиночное кругосветное путешествие в конце прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин 6 декабря и за это время уже установил промежуточный рекорд — 62 дня в Южном океане на вёсельной лодке.