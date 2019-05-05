Водолазы продолжают поиск пассажира лодки, опрокинувшейся на Ангаре

Водолазы продолжают поиск шестого пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что в 150 метрах от берега на глубине трёх метров была обнаружена затонувшая лодка. Уточняется, что спасённые пассажиры находились в судне без спасательных жилетов и в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, на реке Ангаре в районе Иркутской ГЭС опрокинулась металлическая моторная лодка с шестью пассажирами. Сообщение о происшествии поступило накануне в 17:34 по местному времени (12:34 мск). Пятеро спасённых были госпитализированы.