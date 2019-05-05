Москвичей предупредили о дождях с грозами и сильном ветре

Погода в Москве и области сегодня, 5 мая, будет противоречивой: порывистый холодный ветер и до 23 градусов тепла. Такой прогноз сделали специалисты метеоцентра "Фобос".

Столбики термометров значительно поднимутся и покажут в столице +21…+23 °C, в области — +19…+24 °C. Гостям и жителям Москвы следует захватить с собой зонт, поскольку после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ливни будут сопровождаться южным ветром с порывами до 5–10 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 746 мм рт. ст.

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