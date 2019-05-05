В России начались испытания космических шаттлов для туристов

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В России начались испытания космических шаттлов для туристов

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Ранее разработчик объявил о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом.

Российская частная компания "Космокурс", которая занимается разработкой космических аппаратов для суборбитальных туристических полётов, провела первые испытания. Об этом сообщил генеральный директор организации Павел Пушкин.

— Мы начали испытания на прочность образцов огневой стенки двигателя: изготовили их и передали в лабораторию, — уточнил он в беседе с РИА "Новости".

На данный момент "Космокурс" — один из самых перспективных российских проектов в области частной космонавтики. Ранее компания получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность и объявила о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом.

Тем временем в Японии успешно запустили в космос первую частную ракету.

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