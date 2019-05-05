Спасатели в Амурской области за последние сутки выезжали на пожары 90 раз

Чаще всего горели мусор и сухая трава. Большинство возгораний огнеборцам удалось потушить.

Пожарно-спасательные подразделения Амурской области за прошедшие сутки выезжали на тушение возгораний 90 раз. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области.

— В 48 случаях горел мусор, в 32 — был пал сухой травы, и 10 ещё пожаров произошло в жилом секторе, — говорится в сообщении.

Пожары в жилом секторе, как и поджоги сухой травы, удалось ликвидировать. Чаще всего травяные палы происходили в Благовещенском районе. В их тушении участвовало 174 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области и 50 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона в Приамурье на поджигателей, по данным ТАСС, составили более 1300 протоколов, общая сумма штрафов — 3,7 миллиона рублей. Суды уже взыскали с нарушителей 900 тысяч рублей.

Между тем в лесах области введён особый противопожарный режим. В Зейском районе уже три дня действует два лесных пожара, которые охватили территорию более 1 тыс. га. Из-за сильного ветра огонь распространяется и на сельхозугодья.

Как сообщал Лайф, ранее МЧС ввело особый противопожарный режим в 22 регионах. Сегодня к списку опасных территорий также прибавился Амурский район Хабаровского края.