Серроне бросил вызов Макгрегору

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора. Он заявил, что выиграл три боя подряд и ему нужна новая миссия.
— Я хочу драться за титул, если только раньше со мной не подерётся Конор Макгрегор. Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это, — передаёт MMA Fighting слова спортсмена.
Своё заявление боец сделал после победы над соотечественником Элом Яквинтой на турнире UFC Fight Night 151, который прошёл 5 мая в Оттаве.
Ранее Лайф сообщал, что боксёр Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трёх чемпионских поясов.
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