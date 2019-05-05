Серроне бросил вызов Макгрегору

Ранее американский боец одержал победу над соотечественником Элом Яквинтой на турнире UFC Fight Night 151.

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора. Он заявил, что выиграл три боя подряд и ему нужна новая миссия.

— Я хочу драться за титул, если только раньше со мной не подерётся Конор Макгрегор. Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это, — передаёт MMA Fighting слова спортсмена.

Своё заявление боец сделал после победы над соотечественником Элом Яквинтой на турнире UFC Fight Night 151, который прошёл 5 мая в Оттаве.

Ранее Лайф сообщал, что боксёр Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трёх чемпионских поясов.