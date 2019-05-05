В Росстате рассказали, сколько россиян сидит в соцсетях

По данным исследования, Интернетом пользуется 72% жителей со всех регионов России старше 15 лет.

Росстат узнал у жителей России об их активности в Интернете. Оказалось, что 62% сограждан сидят в соцсетях. С исследованием службы статистики ознакомился RT.

Каждый второй участник опроса рассказал, что читает в Интернете новости или статьи. А 36% пользователей Сети из России скачивают фильмы, музыку и игры. Чуть меньше — 35% россиян — пользуются финансовыми услугами в Интернете: оплачивают счета, покупают билеты и совершают денежные переводы.

26,5% опрошенных заявили, что подбирают в Интернете товары для дома, личные вещи, а также совершают ежедневные покупки.

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