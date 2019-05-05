"Последние герои". Борис Литвак — о первом и последнем дне войны

Ветеран вспоминает те годы как насыщенное, увлекательное время и рассказывает о нём в основном хорошее.

Борис Григорьевич Литвак — один из самых нетипичных и интересных ветеранов, которых можно встретить. Он переворачивает представление о самом понятии "война".

У ветерана нет никаких сожалений — он вспоминает те годы как насыщенное, увлекательное время и рассказывает о нём в основном хорошее.

Сразу после военного училища его назначили командиром огневого взвода, или просто взводным. Это тот редкий чин, которому приходилось и принимать решения, и исполнять их вместе с солдатами на поле боя.

Литвак дошёл до Берлина, но участвовал в боевых действиях и после Победы.

Ранее Лайф рассказывал историю Анны Тройниной, которая воевала на белорусском направлении и трижды была ранена. Ветеран признаётся: она до сих пор то наступает, то отступает, то раненых спасает, но уже во сне.