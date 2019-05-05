Семенович дала женщинам задание "любить себя"

Звезда заверила "своих богинь", что выполнить это поручение совсем несложно, а результат не заставит себя долго ждать.

Певица, экс-участница "Блестящих" Анна Семенович дала своим подписчицам "задание" на майские праздники: любить себя. Артистка уверена, женщины — богини и им подвластен этот мир.

— Девочки, вам маленькое задание на майские. Каждое утро, подходя к зеркалу, говорите себе: "Я восхитительная, красивая, шикарная женщина. Я очень люблю себя и мир вокруг, я излучаю любовь и счастье, у меня всё получается", — написала Семенович в "Инстаграме".

Она заверила "своих богинь", что выполнить такое задание совсем несложно. Певица верит, что подобное самовнушение сработает и уже через 21 день всё так и будет.

Ранее сообщалось, что под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины", одну из главных ролей в которой исполняет Анна Семенович.