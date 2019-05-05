Музыканты Queen стали богаче королевы Великобритании

Общее состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составило $585 миллионов.

Члены британской рок-группы Queen стали богаче королевы Великобритании Елизаветы II благодаря фильму "Богемская рапсодия", премьера которого состоялась в прошлом году. Состояние знаменитых музыкантов подсчитала газета The Sunday Times.

После успеха фильма о Фредди Меркьюри и остальных членах Queen совместное состояние оставшихся в живых участников рок-группы — Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона — составило £445 млн ($585 млн). А за 2018 год каждый из них стал богаче на £25 млн ($33 млн).

Тем временем финансовое состояние британского монарха в прошлом году уменьшилось и составило £370 млн ($487 млн).

Ранее сообщалось, что в Китае из "Богемской рапсодии" вырезали все гомосексуальные сцены.