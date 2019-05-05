Израиль не увидел своей вины в гибели семьи из сектора Газа

По данным израильской армии, беременная женщина и её ребенок погибли при взрыве ракеты боевиков.

Беременная женщина и младенец погибли в секторе Газа. 37-летняя палестинка и её годовалая дочь скончались во время авиаударов израильской армии в субботу, 4 мая. Об этом сообщало агентство Maan.

Израильские военные сегодня заявили, что причиной гибели людей стали не действия армии.

— Беременная мать и её 14-месячный ребёнок трагически погибли в секторе Газа из-за ракеты, которая была выпущена из сектора Газа и упала раньше времени, не долетев до своей цели — гражданского населения Израиля, — говорится в сообщении управления координатора действий правительства на палестинских территориях.

Ранее Лайф сообщал, что из-за обстрелов сектора Газа в Израиле этой ночью погиб мужчина. По данным израильской армии, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили более 430 ракет. В ответ военные поразили 220 военных объектов радикальных движений на территории анклава. Сектор Газа сообщил о 9 погибших в результате обстрелов.