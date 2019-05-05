Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Сиднее

Участники акции несли не только портреты своих предков, но и флаги: Знамя Победы, российский и австралийский стяги.

Акция "Бессмертный полк" в седьмой раз прошла в Австралии. Несмотря на проливной дождь, в памятном шествии приняли участие более 100 человек.

— Акция "Бессмертный полк" традиционно привлекает большое количество соотечественников в Австралии. Правда, русских здесь не очень много, но всё равно из года в год наша колонна становится всё более многолюдной, — передаёт ТАСС слова координатора шествия Ксении Трифоновой.

Колонна прошла от главной площади столицы Мартин Плейс до мемориального комплекса Австралийского и новозеландского армейского корпуса (АНЗАК). Там участники акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили минутой молчания память павших. Шествующие несли не только портреты своих предков, но и флаги: Знамя Победы, российский и австралийский стяги.

Ранее Лайф сообщал, что акция "Бессмертный полк" собрала в Торонто около пяти тысяч человек.