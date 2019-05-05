Верховный суд рассказал, сколько россиян получили срок за взятки в прошлом году

Согласно официальной статистике, сумма, из-за которой большинство попало на скамью подсудимых, не превышает 10 тысяч рублей.

В 2018 году по статье о получении взятки было осуждено 2167 россиян, а по статье о мелком взяточничестве — 3722. Это следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.

Из них за получение взятки в колонии отправились 446 человек, 305 — отделались условным сроком, ещё 297 осуждённых были оштрафованы. За дачу взятки в общей сложности за прошлый год на скамье подсудимых оказалось более полутора тысячи человек, из них в колонии отправилось 250 россиян. Также за посредничество в даче взятки было осуждено 270 россиян.

При этом, согласно официальной статистике, сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Пензе чиновник попался на взятке в виде двух столов и тумбочки.