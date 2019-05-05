Эксперты заверили, что длительные выходные не влияют на экономику России

Точно не пострадает потребительская сфера: отдыхая или работая, "люди не станут меньше есть или больше покупать".

Экономика России не испытывает большого стресса в результате замедления деловой активности и снижения промышленного производства из-за длительных выходных в мае 2019 года. Об этом заявили опрошенные РИА "Новости" эксперты. Они сошлись во мнении, что если будут замечены какие-либо негативные проявления, то всё будет компенсировано за счёт следующих месяцев года.

В частности, макроаналитик "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов считает, что показатели могут просесть и в июне, но на свои места встанут в июле за счёт большего числа рабочих дней.

— Длинные выходные больше всего влияют на производственную активность. Оценить потери довольно сложно, так как могут оказывать влияние и другие факторы, но, думаю, где-то 0,1–0,2 процентного пункта минус по промышленному производству будет к годовым цифрам, — резюмировал Мурашов.

Он отмечает, что отдыхать нужно для продуктивного труда. По словам экспертов, потребительская сфера вряд ли сможет пострадать от количества выходных: отдыхая или работая, "люди не станут меньше есть или больше покупать".

— Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстаёт от большинства стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Прим. ред.), — отметил в свою очередь замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Если говорить о низкой производительности труда, то, по мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирины Комаровой, она не связана с большим количеством праздников. В пример она привела Ирландию, которая занимает первое место в мире по производительности труда.

— Количество нерабочих праздничных дней всего на три дня меньше, чем в России, а производительность ирландского труда почти в четыре раза выше российского. Получается, что коренные причины низкой производительности россиян кроются в другом, — отмечает она.

Ранее в Роструде напомнили, что россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя.