Тела двух маленьких детей нашли в компостной яме в Удмуртии

Малыши пяти и четырёх лет вечером играли на территории приусадебного участка около ямы.

В удмуртской деревне Большой Олып в компостной яме нашли тела двух маленьких детей. Предположительно, малыши случайно упали туда и не смогли выбраться. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике.

— 4 мая в вечернее время дети — девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения — играли на территории приусадебного участка, в том числе около компостной ямы. Позднее тела детей обнаружил дедушка погибшей, — рассказали в Следственном управлении СКР.

Правоохранители осмотрели место трагедии и назначили ряд судебно-медицинских и других экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на трассе в Калужской области погиб один ребёнок, ещё пять пострадали.