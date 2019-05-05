В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

Из-за низкой явки и незначительной разницы в голосах между лидирующими кандидатами он может быть более напряжённым, чем первый.

Голосование во втором туре выборов президента началось в Северной Македонии. Свои двери по всей стране открыли 3480 избирательных участков.

В голосовании примут участие более 1,8 миллиона человек. Во второй тур вышли два кандидата — Стево Пендаровски от правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства".

Низкая явка в первом туре и незначительная разница в голосах между лидирующими кандидатами может сделать второй тур более напряжённым.

Избирательные участки будут закрыты в 19:00 (20:00 мск), а предварительные результаты будут известны к полуночи.

Ранее сообщалось, что действующий президент Северной Македонии Георге Иванов пожелал своему преемнику "более спокойного правления".