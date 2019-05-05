В кафе под Киевом застрелили полицейского

По словам представителя областного управления Нацполиции, убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего.

Неизвестный застрелил начальника Барышевского отделения полиции в одном из кафе в Киевской области. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Как отметили в ведомстве, сотрудник полиции был убит выстрелом в шею, когда вышел на террасу заведения. Прибывшим на место медикам не удалось его спасти. Сообщается, что мужчина не выполнял служебные обязанности.

По факту убийства возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В области введена спецоперация "Сирена".

Представитель областного управления Нацполиции Украины Николай Жукович заявил, что убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего.

Ранее сообщалось, что на Украине полицейские сбили пьяного велосипедиста.