Смертельно больной из Тобольска решил отдать своё сердце жителю Владикавказа

История настолько вдохновила пользователей соцсетей, что многие из них выразили готовность стать донорами.

Житель Тобольска, 26-летний Виктор, предложил отдать своё сердце 19-летнему Руслану Илаеву из Владикавказа, у которого врождённый порок сердца, сообщает благотворительный фонд "Быть добру".

Дело в том, что Виктор смертельно болен. Молодой человек перенёс инсульт, а позже ему поставили страшный диагноз: рак головного мозга. Врачи дают неутешительные прогнозы: Виктору осталось жить совсем недолго.

Тогда молодой человек решил во что бы то ни стало успеть в отведённое ему время сделать доброе дело. В Сети он наткнулся на историю Руслана Илаева. Парню требовалась пересадка сердца. Виктор связался с благотворительным фондом, который собирал деньги на операцию, и предложил пересадить Руслану своё сердце. Но выяснилось, что Илаеву нужно пересаживать не всё сердце, а только клапан.

Это донорство, скорее всего, не состоится. Благотворительный фонд настоял на том, чтобы Виктор ни в коем случае не опускал руки. Но доброе дело парень из Тобольска всё же сделал. Его история настолько вдохновила пользователей соцсетей, что многие из них выразили готовность стать донорами.

Ранее Лайф сообщал, что обречённого ребёнка выносили, чтобы он стал донором и спас две детские жизни.