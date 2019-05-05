Рысь сбежала из квартиры в Москве

Хозяйка беглеца опасается, что хищное животное может напасть на какого-нибудь человека.

Рысь сбежала из квартиры одной из многоэтажек на Лобненской улице в Дмитровском районе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его словам, хищника держали в квартире по адресу: улица Лобненская, дом 4, корпус 3. При этом хозяйка беглеца опасается, что рысь может напасть на человека.

Ранее сообщалось, что дикая рысь набросилась на жителя Башкирии во дворе его дома. Нападение зверя сняли на видео.