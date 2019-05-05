В Лондоне назвали Россию транзитным пунктом для вьетнамских нелегалов

Заявляется, что только за 2017 год в РФ въехало около 43 тысяч вьетнамских мигрантов. После их якобы переправили в Соединённое Королевство.

Преступные группировки нелегально перевозят граждан Вьетнама в Великобританию через Россию. Об этом заявляет The Sunday Times со ссылкой на отчёт департамента Правительства Великобритании.

Отмечается, что за переезд в Великобританию преступники берут до 34 тысяч фунтов стерлингов с человека. В переводе на рубли это более 2,8 миллиона. За эти деньги мигрантам обещают работу во вьетнамском парикмахерском салоне в Лондоне и покрытие расходов на проживание.

Также якобы людям выдают паспорта с визами, позволяющими въезжать и путешествовать по России. По такой схеме за 2017 год в Россию, по данным Хоум-офиса, въехало около 43 тысяч вьетнамских мигрантов. При этом точных данных об общем количестве переехавших нелегалов из Вьетнама нет.

Заявляется, что, чтобы отработать деньги, многие мигранты сами становятся преступниками. Некоторые работают на фермах по производству наркотиков. Других эксплуатируют в сексуальном плане.

Причём не все вьетнамцы готовы переезжать в Соединённое Королевство через Россию. Кто-то решается ехать через Францию в секретном отсеке грузовика. Ещё один миграционный маршрут — паром из Нидерландов.

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