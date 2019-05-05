Бывшую возлюбленную Кличко избил новый бойфренд

СМИ сообщают, что после разрыва отношений с боксёром Панеттьер злоупотребляет алкоголем.

Американскую актрису и певицу Хейден Панеттьер, которая ранее была возлюбленной украинского боксёра Владимира Кличко, избил её новый молодой человек — начинающий актёр Брайан Хикерсон. Издание People.com сообщает, что инцидент произошёл в ночном клубе в Лос-Анджелесе.

Брайан Хикерсон был арестован по обвинению в бытовом насилии после ссоры с актрисой. Он был освобождён позднее, в четверг, после внесения залога в 50 тысяч долларов. Очевидцы заметили на теле девушки синяки.

В декабре 2014 года от Владимира Кличко Хейден Панеттьер родила дочь Кайю Евдокию Кличко. Ранее Лайф сообщал, что после расставания с Кличко Панеттьер довольно быстро начала другие отношения. Через несколько месяцев она и новый возлюбленный откровенно заявили о своей связи.