СМИ: Ким Чен Ын на саммите с Трампом заявил о намерении встретиться с Абэ

Отмечается, что в ходе разговора северокорейский лидер признал факт похищения японских граждан Пхеньяном.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшемся в феврале саммите с президентом США Дональдом Трампом упоминал о намерении встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило Kyodo.

По данным агентства, северокорейский лидер признал факт похищения Пхеньяном японцев и добавил, что он "встретится с премьер-министром Синдзо Абэ на определённом этапе".

В 2002 году КНДР впервые признала факт похищения 13 граждан Японии более 20 лет назад. Пхеньян позволил пятерым из них вернуться на родину, а остальных объявил умершими. Однако в Токио до сих пор уверены, что в Северной Корее ещё находятся похищенные японцы.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит.