Опубликовано видео избиения российской журналистки во время протестов в Париже

Примечательно, что на шлеме девушки был стикер с надписью "Пресса" и повязка на руке.

Опубликовано видео избиения парижскими полицейскими журналистки РИА "Новости" Виктории Ивановой во время первомайской демонстрации во французской столице. Кадры обнародованы на сайте агентства.

На них видно, как Иванова пытается отойти от места, где происходят столкновения с протестующими, но в какой-то момент сотрудник полиции наносит ей удар дубинкой по голове, а затем последовал второй удар, который пришёлся по руке. Примечательно, что на шлем журналистки был наклеен большой стикер с надписью "Пресса", с подобной надписью на руке у девушки была повязка.

После инцидента корреспондент обратилась в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Иванова также обратилась в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции с жалобой на действия правоохранителей.

Виктория Иванова не первый раз страдает от действий французской полиции. 8 декабря прошлого года она пострадала от слезоточивого газа, который распылили правоохранители во время акции протеста в Париже в ответ на хулиганство со стороны митингующих.