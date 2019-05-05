Спасатели призвали не надевать камуфляж в лес

Выбрать вещи для похода сложнее всего осенью, когда деревья пестрят листьями разных цветов.

Отправляясь в лес, нужно тщательней подходить к выбору одежды — не надевать камуфляж, а остановить свой выбор на наряде ярких, броских цветов. Об этом рассказали в МЧС России.

Спасатели пояснили, что камуфляж нужен тем, кто хочет "слиться с местностью". И, если вы заблудитесь, найти вас будет намного сложнее — камуфляжная одежда теряется среди зелени, в то время как яркая позволяет заметить человека даже издалека. При этом осенью нужно выбирать вещи, которые не будут сливаться с листвой. Лучше всего для этих целей подходит ярко-голубой цвет.

Также в МЧС дали общие рекомендации для тех, кто отправляется в лес. В поход следует надевать головной убор, длинные штаны и удобную обувь. Компас, спички, нож, соль, продуктовый паёк, заряженный мобильный телефон и запасная одежда — это обязательный перечень необходимых вещей при походах. Ещё одно условие: сообщите близким, куда именно вы отправляетесь и когда планируете вернуться.

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