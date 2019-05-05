Раскрыта средняя продолжительность пользования каршерингом в Москве

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Раскрыта средняя продолжительность пользования каршерингом в Москве

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Фото: © РИА Новости / Евгений Самарин

Количество машин, которые можно арендовать в столице, уже приближается к 20 тысячам.

Специалисты Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) посчитали, что средняя продолжительность поездки на каршеринговом автомобиле в Москве длится 46 минут.

Там пошутили, что в Москве становится реальностью анекдот про "продам одну машину в конце пробки, куплю другую в начале".

— Сервис по краткосрочной аренде машин всё популярнее — средняя поездка длится уже 46 минут, а сводный парк операторов превысил 17,5 тыс. машин, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что московский парк каршеринга является одним из крупнейших в мире.

Самые популярные направления среди пользователей каршеринга — вокзалы и автомобильные салоны. Также в топе Арбат, район станции метро "Автозаводская" и Марьино.

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