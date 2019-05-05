Раскрыта средняя продолжительность пользования каршерингом в Москве

Количество машин, которые можно арендовать в столице, уже приближается к 20 тысячам.

Специалисты Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) посчитали, что средняя продолжительность поездки на каршеринговом автомобиле в Москве длится 46 минут.

Там пошутили, что в Москве становится реальностью анекдот про "продам одну машину в конце пробки, куплю другую в начале".

Жизненный анекдот про «продам одну машину в конце пробки, куплю другую в начале» уже давно реальность, благодаря развитию каршеринга. Сервис по краткосрочной аренде машин все пропулярнее - средняя поездка длится уже 46 минут, а сводный парк операторов превысил 17,5 тыс машин. pic.twitter.com/9CZb3y9MSF — ЦОДД (@gucodd) 4 мая 2019 г.

— Сервис по краткосрочной аренде машин всё популярнее — средняя поездка длится уже 46 минут, а сводный парк операторов превысил 17,5 тыс. машин, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что московский парк каршеринга является одним из крупнейших в мире.

Самые популярные направления среди пользователей каршеринга — вокзалы и автомобильные салоны. Также в топе Арбат, район станции метро "Автозаводская" и Марьино.