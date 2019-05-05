В МЧС рассказали, что делать при пожаре в жилом доме

При большом количестве дыма в квартире нужно дышать через мокрую ткань и держаться как можно ближе к полу.

Сотрудники МЧС РФ напомнили о правилах безопасности при пожаре в жилом доме. Так, если пожар возник в подъезде многоквартирного дома, сначала следует плотно закрыть входную дверь и завесить вентиляционные отверстия мокрой тканью, а затем вызвать на помощь спасателей.

Если же в квартире большое количество дыма, нужно дышать через мокрую ткань и держаться как можно ближе к полу. Кроме того, от огня и дыма можно укрыться на балконе, плотно закрыв за собой дверь.

При возгорании в лифте следует немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку "Вызов". Спасатели рекомендуют при возможности выбраться из лифта самостоятельно. Если же это не получается, до прибытия помощи нужно закрыть рот и нос носовым платком или рукавами одежды. А главное — не поддаваться панике и звать на помощь спасателей.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в жилом доме в Китае погибло пять человек.