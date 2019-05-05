Уральский депутат заявил, что готов ответить за стрельбу из автомата во дворе

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Уральский депутат заявил, что готов ответить за стрельбу из автомата во дворе

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Парламентарий согласен понести наказание за нарушение общественного порядка, а "в следующий раз стрелять из пушки".

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин заявил о готовности ответить перед законом за стрельбу во дворе дома в городе Камышлове.

— Если привлекут к административной ответственности за нарушение общественного порядка, я готов [понести наказание], — сказал парламентарий корреспонденту портала Ura.ru и добавил, что ему уже звонили из "больших московских кабинетов".

Ионин также сообщил, что планирует устроить пресс-конференцию сегодня около 16:00 в гостинице "Центральная" в Камышлове. Он обещал привести с собой помощника с автоматом, из которого велась стрельба, а также "в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс".

Ранее уральский депутат заявил, что стрелял не он.

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