Уральский депутат заявил, что готов ответить за стрельбу из автомата во дворе

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин заявил о готовности ответить перед законом за стрельбу во дворе дома в городе Камышлове.
— Если привлекут к административной ответственности за нарушение общественного порядка, я готов [понести наказание], — сказал парламентарий корреспонденту портала Ura.ru и добавил, что ему уже звонили из "больших московских кабинетов".
Ионин также сообщил, что планирует устроить пресс-конференцию сегодня около 16:00 в гостинице "Центральная" в Камышлове. Он обещал привести с собой помощника с автоматом, из которого велась стрельба, а также "в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс".
Ранее уральский депутат заявил, что стрелял не он.
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