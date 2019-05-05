Россияне не заразились бубонной чумой в Монголии

На пунктах пропуска на российско-монгольской границе усилен санитарно-карантинный контроль.

Граждан России нет среди пострадавших от чумы в Монголии, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что подтверждены только два случая чумы с летальным исходом в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий. Там же находится природный очаг чумы. По предварительным данным, люди могли заразиться, попробовав в пищу мясо грызунов.

Сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Монголии два дня назад. Из-за введённого карантина, который будет действовать минимум до 6 мая, в стране застряли не менее 17 граждан России.