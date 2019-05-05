Появились фото ракетных учений КНДР и наблюдающего за ними Ким Чен Ына

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Появились фото ракетных учений КНДР и наблюдающего за ними Ким Чен Ына

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Фото: © rodong.rep.kp

На одном из кадров северокорейский лидер c биноклем в руках следит за стрельбами.

<p>Фото: © <a href="http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_02&newsID=2019-05-05-0001_photo" target="_blank">rodong.rep.kp</a></p>

Недавние тренировочные пуски ракет в КНДР координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликовал центральный печатный орган Трудовой партии страны — газета Нодон синмун.

<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: © <a href="http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_02&newsID=2019-05-05-0001_photo" target="_blank">rodong.rep.kp</a></p>

<p>Фото: © <a href="http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_02&newsID=2019-05-05-0001_photo" target="_blank">rodong.rep.kp</a></p>

На кадрах показана стрельба реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра, а также запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса.

<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: © <a href="http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_02&newsID=2019-05-05-0001_photo" target="_blank">rodong.rep.kp</a></p>

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын "глубоко удовлетворён" результатами стрельб и общей проверки возможностей быстрого реагирования дежурных приграничных войск.

<p>Фото: © <a href="http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_02&newsID=2019-05-05-0001_photo" target="_blank">rodong.rep.kp</a></p>

Ранее сообщалось, что в КНДР ракетные стрельбы провели 4 мая. При этом американские военнослужащие не зафиксировали ракетных пусков Пхеньяном.

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