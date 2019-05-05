Конюхов стал первым, кто пересёк 55-й градус южной широты на весельной лодке

В дневнике путешественника отмечается, что сильные волны Южного океана могут выбросить лодку на скалы.

Путешественник Фёдор Конюхов впервые в мировой истории пересёк на весельной лодке 55-й градус южной широты в Южном океане.

— Можно с уверенностью сказать, на 55-м градусе в Южном океане ещё не ходила ни одна весельная лодка. Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но эти острова расположены на 52-м градусе южной широты, — говорится в дневнике путешественника.

Он добавил, что волны в Южном океане двигаются со скоростью 50 км/ч при ветре в 40 узлов. Так, океан может выбросить лодку на скалы и "размолотит в щепки за пару часов".

— Спасение только на открытой воде, мне необходимо во что бы то ни стало удержаться в океане, — отмечается в записях.

Напомним, ранее Конюхов пережил шторм на подходе к мысу Горн.