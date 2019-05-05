Суд Кувейта согласился освободить россиянку под залог больше 4 млрд рублей

Глава компании KGL Investment приговорена к десяти годам за якобы невыполненный госконтракт.

Апелляционный суд Кувейта готов освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (около $65,7 млн). В пересчёте на рубли сумма составляет более 4 миллиардов. Об этом сообщает РБК.

— Освободят, если предоставят залог в 20 млн кувейтских динаров на каждого, или $135 млн за Марию и Саида [Саид Дашти, кувейтский партнёр Лазаревой], — сказал журналистам советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров

Следующие слушания по делу россиянки пройдут 9 июня. Напомним, главу компании KGL Investment Марию Лазараеву задержали в Кувейте в ноябре 2017 года. В мае прошлого года её приговорили к десяти годам за якобы невыполненный госконтракт.

В марте Лайф сообщал, что делом Лазаревой активно занимается и МИД РФ.