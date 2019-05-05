Стоимость поста в Instagram Ким Кардашьян оказалась огромной

Речь идёт о сумме в полмиллиона долларов, но не исключено, что она может достигать и миллиона.

Фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на каждой записи в "Инстаграме" зарабатывает в среднем 500 тысяч долларов. Об этом сообщает портал TMZ, в распоряжении которого оказались юридические документы телеведущей.

Издание поясняет, что Кардашьян подала в суд на компанию Missguided USA, которая занимается выпуском одежды. Она требует взыскать с неё пять миллионов долларов неустойки за то, что она использовала снимки фотомодели в рекламных целях без разрешения.

Суд в свою очередь попросил Ким обосновать, почему такая высокая оценка ущерба. При помощи адвокатов она передала документы, которые подтверждают, что каждый пост в социальной сети приносит ей до полумиллиона долларов.

В то же время журналисты TMZ обладают информацией, что жена Канье Уэста зарабатывает намного больше — до миллиона долларов за каждый пост.

Ранее сообщалось, что Кардашьян проходит четырёхлетнее обучение в одной из фирм в Сан-Франциско, чтобы стать юристом.

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