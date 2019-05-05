Обама винил Клинтон за проигрыш на выборах 45-го президента США

По мнению политика, экс-госсекретарь не смогла донести до избирателей свою повестку и представить американское наследие в выгодном свете.

Экс-президент США Барак Обама был шокирован и расстроен, когда Хиллари Клинтон проиграла выборы на пост 45-го президента США. Об этом написал автор книги про американского экс-президента Питер Бейкер.

Произведение "Обама. Зов истории" появится в продаже в США на следующей неделе, однако некоторые выдержки из неё есть у CNN.

Там написано, что экс-госсекретарь, за которую активно агитировал Обама, не смогла донести до избирателей свою повестку и представить наследие 44-го президента США в своей предвыборной кампании. При этом в ночь подсчёта голосов Обама смотрел фильм, будучи уверенным, что американцы проголосуют за Клинтон.

Надеясь на победу Клинтон, 44-й президент США даже помешал участвовать в выборах своему заместителю. Об этом Лайф сообщал недавно.

Сам Барак Обама в 2008 году, будучи таким же кандидатом в президенты, как и Хиллари Клинтон, обвинял её в коррупции. Позже этой тактикой воспользовался Дональд Трамп и опередил Клинтон на 45-х выборах главы американского государства.

Ранее сообщалось, что в ФБР узнали о попытке покушения на Обаму и Клинтон.