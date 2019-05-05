Рогозин ответил на призыв экс-главкома НАТО запретить россиянам въезд в США

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Рогозин ответил на призыв экс-главкома НАТО запретить россиянам въезд в США

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Дмитрий Рогозин. Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Глава "Роскосмоса" дал "дружеский совет" не обострять ситуацию в отношениях двух держав.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на предложение бывшего главнокомандующего НАТО в Европе Джеймса Ставридиса запретить въезд россиян в США. Он посоветовал адмиралу в отставке не разжигать русофобию.

Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях, — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что для всего мира важно, чтобы Россия и США были в партнёрстве. В качестве удачного примера сотрудничества он напомнил, что "Роскосмосу" и NASA даже "в сложных политических условиях" удаётся выстроить партнёрские отношения.

Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил обеспечить жильём нуждающихся сотрудников "Роскосмоса".

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