Семь человек застряли на канатной дороге в Уфе

Их пришлось снимать с высоты, никто не пострадал. Фуникулёр теперь закрыт на ремонт.

Пассажиры единственной в Уфе канатной дороги повисли в воздухе из-за поломки двигателя фуникулёра. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты населения.

В момент ЧП в кабинах канатной дороги находилось семь человек, включая двух детей. Вскоре их смогли благополучно спустить. Никто не пострадал. Фуникулёр временно закрыли на ремонт.

Ранее сообщалось, что 38 туристов застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области.