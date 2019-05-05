Прямая трансляция: Фёдор Емельяненко — о финале чемпионата по ММА

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Прямая трансляция: Фёдор Емельяненко — о финале чемпионата по ММА

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В Москве завершается чемпионат России по ММА. Сегодня состоятся финальные бои. Председатель наблюдательного совета Фёдор Емельяненко подводит предварительные итоги чемпионата.

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